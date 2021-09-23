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11:57 23.09.2021

Кличко призвал депутатов Киевсовета поддержать назначение Андрея Крищенко замглавы КГГА

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Кличко призвал депутатов Киевсовета поддержать назначение Андрея Крищенко замглавы КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета поддержать назначение заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, сообщается на сайте городского головы.

"Мы сегодня должны рассмотреть назначение заместителем главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Андрея Крищенко", - сказал Кличко в начале заседания Киевсовета в четверг.

Он отметил, что Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

"Вы знаете Андрея Евгеньевича, как патриота, настоящего бойца за Украину и профессионала принципам. Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию - в непростое время и в непростых условиях. От реформирования милицейской системы в современную полицию до обеспечения правопорядка в столице во время различных мероприятий. Убежден, что такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его громады", - добавил Кличко.

Как сообщалось, Крищенко был назначен начальником Главного управления Нацполиции в Киеве в декабре 2015 года и проработал на этой должности до 10 августа 2021 года, когда был удовлетворен его рапорт об отставке.

До этого он возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области (с декабря 2014 года). В 2013-2014 году руководил подразделением Кировоградского управления по борьбе с организованной преступностью. Весной 2014 года стал начальником горотдела милиции Горловки (Донецкая обл.).

14 апреля 2014 года Крищенко был одним из тех, кто оборонял здание Горловского управления милиции при попытках захвата его пророссийскими сепаратистами. Защищая флаг Украины, получил тяжелые ранения. С июня по декабрь 2014 года был и.о. главы Славянской райгосадминистрации. В 2018 году получил звание генерала полиция третьего ранга.

Теги: #кличко #кгга #крищенко
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