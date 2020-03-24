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18:39 24.03.2020

Начальник полиции Киева: Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод

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Начальник полиции Киева: Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод

Руководитель ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко считает целесообразным усиление ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса, но в рамках соблюдения конституционных свобод.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Крищенко теоретически допустил, какими могут быть ограничения в случае введения чрезвычайного положения в стране.

"Один из моментов - режим въезда-выезда, ограничение свободы передвижения по улицам. В какой форме это будет – комендантский час или ограничения в определенных местах – пока говорить сложно. Ограничения могут коснуться передвижения личного транспорта, могут быть установлены его проверки. Также могут быть приняты меры по количеству людей в автомобиле", - рассказал он.

По словам начальника полиции Киева, под запретом будет проведение любого рода массовых мероприятий, усилится охрана целого ряда стратегических объектов.

Отвечая на вопрос о том, целесообразно ли ужесточение ограничительных мер, Крищенко сказал: "Думаю, что целесообразно с учетом того, что Киев – очень большой город… Эти меры будут предприниматься по развитию ситуации", - сказал Крищенко.

Вместе с тем, он обратил внимание, что не следует вводить ограничительные меры на конституционные свободы граждан. "Обратите внимание, не нужны меры по ограничению прав граждан, предусмотренные при чрезвычайном положении, как-то: закрытие определенных СМИ, разрешение на доступ к частной собственности", - выразил убеждение руководитель главка полиции.

Он пояснил: "В первую очередь ужесточение мер должно касаться людей, которые прибыли из-за границы и нарушают свои обязательства, а также передвижения по городу, поскольку мы видим, что действенный способ предотвращения распространения коронавируса – это самоизоляция, ограничение контактов".

Полный текст интервью с руководителем ГУ Нацполиции Киева Андреем Крищенко будет размещено на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #коронавирус #крищенко #полиция
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