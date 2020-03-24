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15:01 24.03.2020

Главы МИД Украины и Германии договорились работать над развитием торговли между двумя странами

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Главы МИД Украины и Германии договорились работать над развитием торговли между двумя странами

Министры иностранных дел Украины и Германии договорились работать над развитием двусторонней торговли, несмотря на мировой экономический кризис, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы настроены вместе с немецким коллегой работать над развитием торговли между Украиной и Германией. В прошлом году товарооборот составил почти 9.5 млрд евро. Мы будем работать над тем, чтобы, несмотря на тот мировой экономический кризис, который развивается, этот объем, по крайней мере, не уменьшился, а возможно, даже увеличился", - сказал он во вторник в заявлении по результатам переговоров с главой МИД Германии, которое транслировалось на YouTube.

Кулеба отметил, что они также обсудили новые возможности для торговли и бизнеса между Германией и Украиной, уделив особенное внимание сфере энергетики, которая, по его словам, "имеет большую перспективу".

"Таким образом, мы с коллегой хотим показать всем, что время кризиса - это также время возможностей, и мы должны думать о завтрашнем дне", - подчеркнул он.

Министр отметил, что другой ключевой темой переговоров была проблематика нормандского и минского форматов, а также в общем противодействие агрессии РФ против Украины.

"Украина чрезвычайно ценит роль Германии в этом процессе. И мы, безусловно, продолжаем тесное взаимодействие, тесные консультации с нашими немецкими партнерами", - сказал Кулеба.

Кроме того, главы МИД обсудили повестку дня отношений Украины с ЕС, в частности во время председательства Германии в Европейском Совете во второй половине текущего года, а также отношения Украины с Североатлантическим альянсом.

"Я подтвердил своему немецкому коллеге заинтересованность Украины в получении статуса участника Программы расширенных возможностей, и Украина будет благодарна Германии за поддержку Украины в этом вопросе", - подчеркнул глава МИД Украины.

Теги: #кулеба #германия #мид
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