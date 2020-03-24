Окружной админсуд открыл дело по иску Гладковского к НАПК

Окружной административный суд Киева открыл производство по административному делу по иску экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает пресс-служба ОАСК во вторник.

«Иистец просит суд признать противоправными и отменить решение НАПК о результатах полной проверки его деклараций за 2015 (исправленной) и 2016 года. Среди других требований иска - отменить решение НАПК, которым был утвержден обоснованный вывод по выявлению признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлено решение о результатах проверки декларации Олега Гладковского за 2015 год в Национальное антикоррупционное бюро Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) при полной проверке декларации бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского обнаружило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов, сообщается на сайте НАПК.

"Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании Ri-System Ltd. и наличие у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения о принадлежащем сыну автомобиле. Общая сумма установленных недостоверных сведений… составляет почти 1,3 млн грн", - сообщают в НАПК.

Выводы о признаках уголовного преступления направлены в НАБУ.