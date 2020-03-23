Луганская ТЭС с февраля не оплачивает потребляемый газ, в ДТЭК поясняют это дефицитом оборотных средств из-за долга "Энергорынка"

Луганская ТЭС (ООО "ДТЭК Востокэнерго") с 1 февраля 2020 года осуществило несанкционированный отбор природного газа из ГТС Украины через сети АО "Луганскгаз" на 318 млн грн, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

"21 февраля мы направили письмо АО "Луганскгаз" с требованием приостановить распределение газа для потребителя Луганская ТЭС. Но до сих пор со стороны облгаза никаких мер не совершено, они аргументируют свое бездействие постановлением суда, запрещающим отключать Луганскую ТЭС. В результате ОГТСУ вынужден дополнительно покупать значительные объемы газа, чтобы физически сбалансировать ГТС и компенсировать такие несанкционированные отборы", - говорится в сообщении компании.

В ОГТСУ отметили, что компания неоднократно обращалась в Кабинет министров Украины и НКРЭКУ с просьбой принять меры по разрешению ситуации с поставками газа в Луганскую ТЭС.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", просроченная задолженность "ДТЭК Востокэнерго" по состоянию на 17 марта 2020 года составляла 707 млн грн, в т.ч. за 2020 год – 167 млн грн.

В свою очередь в "ДТЭК Энерго" напомнили, что из-за инфраструктурных и политических проблем в регионе Луганская ТЭС с июля 2019 года вынужденно перешла на использование газа для обеспечения стабильных поставок электроэнергии жителям области.

"Однако себестоимость производства электроэнергии на газе существенно превышает максимальные цены на электроэнергию на рынке. Ситуация усугубляется также другими факторами: невостребованностью отечественной генерации из-за импортной электроэнергии и задолженностью ГП "Энергорынок" перед "ДТЭК Востокэнерго" за уже отпущенную электроэнергию, которая составила почти 1,9 млрд грн. Эти обстоятельства привели к дефициту оборотных средств у компании", - отметили в "ДТЭК Энерго".

В компании убеждены, что вопрос стабильного энергоснабжения Луганской области – это вопрос национальной и энергетической безопасности Украины, который должен рассматриваться на государственном уровне.

"Отключение поставок газа для Луганской ТЭС неизбежно приведет к аварийному отключению электростанции из-за отсутствия топлива. Как следствие, около 1 млн жителей области могут остаться без электричества, будут обесточены детские сады, школы, больницы, и объекты критической инфраструктуры региона. Также будет нарушено энергоснабжение подразделений Вооруженных сил Украины, которые располагаются вблизи станции", - добавили в "ДТЭК Энерго".

Как сообщалось, работающая в обособленном "острове" Луганская ТЭС в конце июля 2019 года из-за отсутствия поставок угля из РФ перешла на использование природного газа. Почти через месяц, 25 августа, ТЭС перешла на работу одним энергоблоком для уменьшения объемов использования газа. Перед этим, 14 августа, Кабинет министров, возглавляемый на то время Владимиром Гройсманом, обязал НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ для нужд Луганской ТЭС по заниженной цене, но на следующий день уведомил об отказе от этой идеи и планах найти решение по обеспечению субъектов генерации Луганской области энергоносителями без применения регулируемой специальной цены.

Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществлялись с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня 2019 года российская ж/д не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи соответствующих квот.

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 80 МВт. Ранее в ДТЭК заявляли о готовности начать работы по переоборудованию блоков ТЭС с антрацитового на газовый уголь после принятия государством решения о строительстве железной дороги на станцию для доставки угля с территории Украины.