У зампредседателя Харьковского облсовета подтвержден COVID-19

У заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача подтвержден Covid-19, сообщила его пресс-секретарь Виктория Петрухина.

"Тест на Covid-19 положительный. Сейчас Владимир Скоробагач находится в больнице на лечении, как и его жена. Ему диагностировали пневмонию как осложнение", - сказала Виктория Петрухина корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 20 марта у жены Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции и находилась в Киеве, был подтвержден COVID-19.

Вечером того же дня Скоробагач, находившийся на самоизоляции в Киеве с 16 марта, почувствовал себя хуже и его госпитализировали.