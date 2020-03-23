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14:50 23.03.2020

Лабораторно подтвержден коронавирус у пятерых жителей Обуховского района Киевской области – ОГА

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Лабораторно подтвержден коронавирус у пятерых жителей Обуховского района Киевской области – ОГА

В Киевской области лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19 пятерых жителей Обуховского района, экспресс-тесты подтвердили заболевание коронавирусом у семи человек, сообщил врио главы Киевской облагосадминистрации Василий Володин .

"По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения охраны здоровья Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. Но в то же время лабораторно подтвержденных на данный момент 5 человек, все они являются жителями Обуховского района", - рассказал глава Киевской ОГА на брифинге в понедельник.

По его словам, возраст инфицированных - от 30 до 57 лет.

Теги: #киевская_область #коронавирус #covid_19
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