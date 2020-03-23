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10:25 23.03.2020

На Евровидении-2021 участники должны представить новые песни - ЕВС

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На Евровидении-2021 участники должны представить новые песни - ЕВС

Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение продвигать нынешних участников Евровидения-2020 и их песни на своих платформах. Однако в следующем году для участия в конкурсе нужно будет записать новые песни, сообщает телеканал UA: Суспільне.

"Европейский вещательный союз и его члены сейчас изучают альтернативное программирование, не у формате соревнования, чтобы объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена. Мы намерены с помощью этого программирования, а также на наших интернет-платформах в ближайшие месяцы популяризировать исполнителей и песни, которые были выбраны на Евровидение-2020", - цитирует UA: Суспільне официальное заявление ЕВС.

В заявлении также отмечается, что, согласно правилам Евровидения, песни, предложенные на конкурс в этом году, не могут быть использованы в конкурсе, который перенесен на 2021 год. Поэтому общественные вещатели по своему усмотрению могут решить, будет ли представлять страну нынешний участник, или нужно выбирать нового.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" официально отменили 18 марта из-за распространения коронавируса. Канал UA: Суспільне заявил, что группа Go_A будет представлять Украину на Евровидении 2021 года.

Теги: #евровидение
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