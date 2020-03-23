Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан – СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник прилетел в Кабул с необъявленным визитом, сообщают западные СМИ.

Ожидается, что Помпео проведет встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Кроме этого, отмечают СМИ, госсекретарь США встретится с Абдуллой Абдуллой, который не признал Ашрафа Гани победителем недавних президентских выборов и 9 марта провел альтернативную церемонию своей инаугурации в качестве главы государства.

О других деталях визита пока не сообщается.

Однако СМИ указывают, что по-видимому, задача Помпео будет заключаться в спасении мирного договора, который США и движение "Талибан" заключили в конце февраля, и выполнение которого с тех пор столкнулось с целым рядом трудностей

Подписанное 29 февраля между США и талибами мирное соглашение предусматривает, что американские военные полностью уйдут из Афганистана в течение 14 месяцев, а в течение 135 дней их численность будет сокращена с 13 тыс. до 8,6 тыс. человек.

Также соглашение предусматривало, что правительство Афганистана перед началом межафганских мирных переговоров должно было до 10 марта освободить 5 тыс. заключенных из тюрем. В свою очередь талибы обязались отпустить 1 тыс. находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил. Однако президент Афганистана подписал о поэтапном освобождении 1,45 тыс талибов с условием, что они письменно поклянутся больше не возвращаться на поле боя. Талибы заявили, что эти условия противоречат их соглашению с США.

Кроме этого, из-за внутриполитического кризиса в Афганистане Кабулу не удалось до сих пор сформировать единую делегацию на межафганские переговоры.