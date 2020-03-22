События

15:15 22.03.2020

Число заболевших коронавирусом в Бельгии приближается к 3,5 тыс., скончались уже 75 человек

1 мин читать
Число заболевших коронавирусом в Бельгии приближается к 3,5 тыс., скончались уже 75 человек

Распространение коронавируса в Бельгии идет по нарастающей, отмечают в Минздраве королевства, за минувшие сутки зафиксировано 586 новых заражений, что довело общее количество выявленных случаев до 3 тыс. 401.

Зарегистрировано 8 новых летальных исходов, что составляет в целом с начала эпидемии 75.

За последние сутки 335 пациентов с COVID-19 госпитализированы, и 76 выписаны как вылечившиеся.

Министр здравоохранения Бельгии Магги Де Блок предположила, что распространение коронавируса удастся остановить не менее чем через восемь недель.

"Когда вирус распространяется в стране, он, как правило, остается несколько недель", - приводит ее слова издание De Zondag.

По мнению Де Блок, есть основания "сослаться на страны, как Китай или Южная Корея, которые пережили это до нас".

"Мы сейчас продвигаемся к пику эпидемии, после чего кривая пойдет на снижение. Я полагаю, что эта ситуация продлится еще, по крайней мере, восемь недель", - объяснила министр.

По ее словам, опыт Китая и Южной Кореи подтверждает, что этот "вирус, хотя и новый, но ведет он себя, как другие вирусы той же семьи".

Теги: #коронавирус #бельгия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:01 22.03.2020
Восемь человек уже выздоровели в Украине от коронавируса

Восемь человек уже выздоровели в Украине от коронавируса

15:47 22.03.2020
Харьковский горсовет направит еще 40млн грн на покупку ИВЛ и средств защиты для медиков

Харьковский горсовет направит еще 40млн грн на покупку ИВЛ и средств защиты для медиков

15:17 22.03.2020
Первые случаи смерти заболевших новым коронавирусом зафиксированы в Колумбии, Косово, Румынии, на Гуаме

Первые случаи смерти заболевших новым коронавирусом зафиксированы в Колумбии, Косово, Румынии, на Гуаме

14:40 22.03.2020
В Иране за сутки скончались почти 130 пациентов с коронавирусом

В Иране за сутки скончались почти 130 пациентов с коронавирусом

14:02 22.03.2020
В Италии до 3 апреля закрывают все не жизненно важные предприятия

В Италии до 3 апреля закрывают все не жизненно важные предприятия

14:01 22.03.2020
Почти 400 человек скончались за сутки в Испании из-за коронавируса

Почти 400 человек скончались за сутки в Испании из-за коронавируса

13:19 22.03.2020
Минздрав Украины привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов

Минздрав Украины привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов

12:42 22.03.2020
Фонд Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык онлайн-справочника по противодействию и лечению коронавируса

Фонд Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык онлайн-справочника по противодействию и лечению коронавируса

12:18 22.03.2020
В детсадах российского Ставрополья по просьбам родителей отменили карантин

В детсадах российского Ставрополья по просьбам родителей отменили карантин

11:47 22.03.2020
"Авиалинии "Антонова" выполнили первый из трех рейсов по перевозке медоборудования из КНР в Чехию

"Авиалинии "Антонова" выполнили первый из трех рейсов по перевозке медоборудования из КНР в Чехию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Восемь человек уже выздоровели в Украине от коронавируса

Фонд Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык онлайн-справочника по противодействию и лечению коронавируса

Жесткие меры во всех странах были приняты для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения – глава Офиса Зеленского

Сегодня для Офиса президента задачей номер один является максимальное противодействие распространению коронавируса – Ермак

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации – ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти сотню единиц спецтехники задействовали в Киеве для обработки дорог противогололедными средствами

Rozetka привлекает новых операторов и курьеров в связи с ростом заказов, доставка может задерживаться

Полиция задержала людей, собиравшихся украсть каменные глыбы на стройке в Нотр-Даме

Холодная погода удержится в Украине в ближайшие дни

Сильное землетрясение произошло в районе Загреба, один человек погиб

Почти 950 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Израиле

Во Львовской области зафиксирован еще 21 пациент с подозрением на коронавирус

В Тульчине в пруду неизвестные ночью утопили автомобиль

Число жертв коронавируса в мире превысило 12,7 тыс. человек, число инфицированных приближается к 290 тысячам

Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымчанин Мустафаев не получает необходимой медпомощи – Денисова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА