Число инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло с 69 до 76 человек

В Беларуси число инфицированных новым коронавирусом увеличилось с 69 до 76 человек, следует из данных, опубликованных министерством здравоохранения страны.

"На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели", - сказано в сообщении Минздрава.

Там отмечается, что в Беларуси с 23 января 2020 года организована процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. За все это время проведено уже более 20 тыс. тестов.