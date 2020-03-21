Более 20 тысяч людей добровольно согласились заразиться, для разработки вакцины от коронавируса

Британская компания hVIVO, нашла более 20 тысяч добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19, сообщает интернет издание "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Такой метод необходим, чтобы попытаться создать вакцину от коронавируса. За участие в эксперименте они получат по 3500 фунтов ($4480 - ИФ).

В отличие от лекарств, вакцины предназначены для здоровых людей, чтобы они могли избежать конкретного заболевания.

Издание WSJ пишет, что о новом коронавирусе по-прежнему известно мало, и лекарств от него еще нет. Но hVIVO надеется, что ее работа с похожими вирусами сыграет важную роль в разработке вакцины от коронавируса.

Отмечается, что обычно компаниям удается найти для подобных экспериментов несколько десятков людей. Но на рекламу hVivo за несколько дней откликнулись более 20 000 добровольцев.

Ранее сообщалось, что ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле ввели вакцину против коронавируса COVID-19 первым четырем здоровым добровольцам.