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09:45 21.03.2020

Жителям Латвии из-за коронавируса разрешили покупать алкоголь в интернете, но запретили играть в азартные игры

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Жителям Латвии из-за коронавируса разрешили покупать алкоголь в интернете, но запретили играть в азартные игры

Поздно вечером в пятницу сейм (парламент) Латвии постановил разрешить торговлю алкоголем в интернете на время распространения коронавируса COVID-19.

Закон теперь разрешает реализацию акцизных товаров, кроме табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, через дистанционный договор. При этом запрещена реализация алкоголя лицам моложе 18 лет, а также с 22:00 до 8:00 по местному времени.

В Минфине Латвии подтвердили, что во время чрезвычайного положения алкогольные напитки разрешено будет продавать в интернете, чтобы люди больше оставались дома.

В то же время сейм принял решение о закрытии игорных залов и приостановке азартных игр в интернете на время распространения COVID-19.

Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки в Латвии обнаружено еще у 13 человек, общее количество заболевших составляет 124 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдал 1241 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 4446 человек.

Случаи коронавируса зарегистрированы по всей Латвии.

Теги: #латвия #коронавирус
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