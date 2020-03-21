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08:51 21.03.2020

Число зараженных коронавирусом в Грузии и Казахстане увеличилось – Минздравы республик

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Число зараженных коронавирусом в Грузии и Казахстане увеличилось – Минздравы республик

Новым коронавирусом заразилось до 47 граждан в Грузии и до 53 – в Казахстане, сообщают в субботу Минздравы обеих республик.

В Грузии за сутки было выявлено три новых случая инфицирования. В режиме карантина находятся 1966 граждан, под наблюдением врачей в инфекционных больницах - 258 граждан. Минздрав не приводит количество граждан, находящихся в самоизоляции в связи с подозрением на наличие коронавируса.

В Талдыкорган (Казахстан) зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось о 52 заболевших.

Таким образом, по состоянию на субботу в стране подтверждено 53 случая коронавируса. 28 из них - в Нур-Султане, 22 - в Алматы, два - в Караганде, один - в Талдыкоргане.

Теги: #грузия #зараженные #коронавирус #казахстан
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