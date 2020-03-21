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01:03 21.03.2020

Киев выделил 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса

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Киев выделил 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевские власти выделили из резервного фонда городского бюджета 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса Covid 19, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Город закупает аппараты для искусственной вентиляции легких и сегодня их количество - это более 300 единиц. Также на борьбу с распространением коронавируса столица выделила 260 млн грн из резервного фонда городского бюджета", - заявил Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Также, по его словам, городские власти закупили две экспресс-лаборатории, которые дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить через 40 минут, его достоверность - 97-99%.

Кроме того, Кличко рассказал, что получил рекомендации от врачей из Уханя (Китай) для минимизации последствий распространения коронавируса Covid 19.

"Я получил советы из города Ухань. И мы сейчас используем те методы, которые были применены там. Я уверен, если мы воспользуемся рекомендациями сейчас, выиграв время, мы минимизируем последствия распространения болезни. Важно не пропустить распространения этой болезни", - отметил мэр.

Также Кличко призвал Кабинет министров учитывать интересы столицы и других городов при принятии важных решений и отметил, что несмотря ни на что в Киеве продолжают приобретать необходимое медицинское оборудование.

"Когда центральная власть принимает важные решения, надо с нами советоваться. Однако мы не ожидаем помощи от центральной власти, и сами закупаем медицинское оборудование, медицинские маски, тесты. Нам много приходится решать вопросов. И нам самим приходится искать выходы на поставщиков медицинского оборудования. В Киеве очень большая концентрация людей. И мы понимаем, что у нас будет распространения болезни. И эти вызовы решать нам", - заявил городской голова.

Теги: #противодействие #коронавирус #киев #финансы #украина
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