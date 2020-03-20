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18:33 20.03.2020

В харьковский областной коордсовет по противодействию распространению COVID-19 вошли нардепы, врачи и главы РГА

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В харьковской области создан единый штаб, который занимается координацией по всем направлениям борьбы с возможным распространением коронавируса, сообщил председатель совета Алексей Кучер во время брифинга в пятницу. . Этот штаб возглавляю я. В его состав входят народные депутаты Украины, мои заместители, врачи, председатели РГА. Все остальные «штабы» являются фикцией. Ни одному представителю крупного бизнеса не было дано право в области перебирать управленческие функции на себя. Определенные бизнесмены, видимо, не поняли, что их попросили участвовать в расходовании собственных средств - чтобы помочь государству и населению, а не в расходовании бюджетных средств. Как тратить бюджетные средства, решение буду принимать я», - передает слова председателя ХОГА Алексея Кучера сайд ХОГА.

Руководитель области отметил, что в состав областного координационного совета также вошли представители правоохранительных органов, которые будут контролировать каждую копейку, которая поступит от меценатов. Алексей Кучер отметил, что уже встречался с около 100 представителями бизнеса Харьковской области, которые готовы помогать региону в решении насущных проблем, связанных с предупреждением COVID-19.

«У нас абсолютно понятная законная форма взаимодействия с бизнесом. Есть люди, которые просто купили необходимое. Например, UBC-групп закупила аппарат ИВЛ для Дергачевской больницы. Еще около 10 ИВЛ от бизнеса идут - это собственность бизнеса, но они будут поставлены в областные инфекционные больницы, их будут использовать для оказания помощи людям. Также народный депутат Шенцев проплатил самолет и вернул в нашу страну сборную по боксу - из Лондона. Народный депутат Фельдман предоставил свои автобусы, которые перевезли более 100 человек через пункт пропуска на границе с Российской Федерацией. Все это - реальная помощь», - отметил Алексей Кучер.

Обращаясь к харьковским представителям бизнеса, руководитель области подчеркнул: «Уважаемые коллеги, уже прошли девяностые годы, когда вас кто-то мог вызвать и публично под камеры давать указания, кому сколько дать - или дай, не дай. Это фактически публичное вымогательство. Мы так не работаем. Вы независимы. Вы можете самостоятельно принимать решение, куда вам ходить, с кем разговаривать, сколько средств выделять или не выделять. Я хочу, чтобы все это четко поняли: в Харьков не возвращаются 90-е годы».

Теги: #коронавирус #хога #кучер
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