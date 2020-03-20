МИД Украины проверяет информацию о смерти в Италии второй украинки от коронавируса

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о смерти в Италии украинки, инфицированной коронавирусом, , сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства в пятницу.

В утром пятницу ряд СМИ распространил информацию о том, что в Италии вторая гражданка Украины умерла от коронавируса.

Как сообщалось, в пятницу 13 марта, МИД подтвердил, что в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус.

Пользователь Оксана Федькив написала в Facebook, речь идет о гражданке Украины Раисе Малышевой (1954 г. р.), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в г. Ровато (провинция Брешия). Четыре дня назад она была госпитализирована в одну из больниц г. Кьяри с подозрением на COVID-19.