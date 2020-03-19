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10:28 19.03.2020

Playboy перестанет выходить в печатной версии в США

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Playboy перестанет выходить в печатной версии в США

Издающая мужской журнал Playboy компания Playboy Enterprises собирается прекратить выпуск его печатной версии в США, тираж весеннего номера будет последним в стране в 2020 году, сообщил глава компании Бен Кон в статье на Medium.

По его словам, журнал издается уже 66 лет, однако сейчас стало очевидно, что коронавирус окажет негативное влияние на производство контента и цепочку поставок журнала, и у его издателей встал вопрос о том, как Playboy может лучше соответствовать текущим пожеланиям читателей и "принимать участие в разговоре" каждый день, а не раз в три месяца, как это происходит с выпуском печатной версии.

Глава Playboy Enterprises подчеркнул, что онлайн-выпуск журнала продолжится, кроме того, в 2021 году компания обещает выпустить новые товары для потребителей, а также печатные продукты в новых формах, в том числе спецвыпуски. "Печать - это то, с чего мы начали, и печать всегда будет частью того, кто мы есть", - отметил Кон.

Первый выпуск журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке его создатель Хью Хефнер выпустил в 1953 году. Менее чем за день было продано 50 тысяч экземпляров журнала. Монро не позировала непосредственно для журнала. В самом начале своей карьеры она поучаствовала в откровенной фотосессии, за которую получила $50. Через четыре года после этого Хефнер за $500 выкупил право опубликовать фото Монро, на которой "нет ничего, кроме радиоприемника".

В марте 2016 года Playboy отказался от публикации обнаженных снимков, но спустя год решил вернуться к этой практике. В 2018 году газета The Wall Street Journal сообщала, что Playboy Enterprises планирует развивать стриминговые сервисы, видеоигры и платформы виртуальной реальности.

Теги: #сша #playboy
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