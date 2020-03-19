Сервис быстрой доставки Glovo внедряет доставку без "подписи" и бесконтактную доставку

Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo внедряет меры по предотвращению распространения коронавируса между курьерами, партнерами и сотрудниками компании.

Как сообщила пресс-служба сервиса, эти меры включают:

- постоянный мониторинг новостей и нововведений в законодательстве, своевременное распространение актуальной информации к сторонам платформы;

- донесение всем пользователям, курьерам, партнерам и сотрудникам советов и рекомендаций ВООЗ и МОЗ;

- обеспечение доставки продовольственных продуктов, еды и аптечных товаров среди подключенных к приложению пользователей;

- доставка без "подписи" – пользователям сервиса больше не надо будет подписывать заказ в приложении после его получения;

- бесконтактная доставка – пользователи приложения могут попросить курьера оставить заказ в выбранном ими месте, например, под дверью квартиры;

- онлайн-платеж – сервис рекомендует использовать безналичный расчет в приложении, чтобы ограничить контакты между пользователями и курьерами.

По данным компании, курьеры Glovo будут обеспечены масками, перчатками и антисептическими средствами для безопасного осуществления заказов. Их также будут информировать через внутренние каналы связи о новостях, связанных с распространением коронавируса.

Кроме того, сервис сообщает о переводе сотрудников его офисов на удаленную работу.

"Сервис доставки Glovo продолжает работать и предоставлять услуги по доставке для пользователей приложения в городах, где уже работает сервис (…) Кроме доставки блюд из ресторанов, Glovo продолжает доставлять еду и продовольственные продукты из магазинов и супермаркетов, а также аптечные товары… В случае принятия новых решений органов власти по заведениям питания работа сервиса может измениться", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сервис курьерской доставки товаров Glovo отмечает в Украине увеличение заказов в баблах "Аптеки" и "Супермаркеты".

Международный сервис доставки Glovo (Испания) начал работу в Киеве в октябре 2018 года.

Согласно информации на сайте Glovo, в настоящее время сервис также доступен в 17 городах: Киеве, Вишневом (Киевская обл.), Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Чернигове, Черкассах, Херсоне, Житомире, Сумах, Ивано-Франковске и Черновцах.