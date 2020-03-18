Закон о поддержке налогоплательщиков может привести к катастрофическим последствиям для местных бюджетов

Закон о поддержке налогоплательщиков во время карантина приведет к значительным недопоступлениям и катасрофическим последствиям для местных бюджетов, полагает бизнесмен, глава общественного совета при Днепровском горсовете Геннадий Корбан.

"Лишая города земельных сборов и сборов на недвижимость власть не просто перетягивает на себя Конституционные полномочия местного самоуправления, а формирует огромную дырку в местных бюджетах. Эти поступления обеспечивают своевременную зарплату (защищенные статьи) учителям, медикам, социальным работникам, коммунальщикам, работникам транспорта и ЖКХ", - написал Корбан в соцсети "Фейсбук".

"В отличие от правительства новых лиц, которое провалило центральный бюджет, города сумели сманеврировать в этой ситуации и удержаться. Сегодня все держится на городах. Именно эти поступления дают возможность городам сегодня бороться с эпидемией коронавируса", - добавил он.

Основными плательщиками земельного налога и арендной платы за землю являются промышленные предприятия, предприятия энергетики, фабрики, Укрзализныця, а плательщиками налога на недвижимость являются физические лица, владеющие недвижимостью свыше 85 кв. метров жилой площади, отметил Корбан.

"Скажите, где здесь население, большая часть которого проживает в советском жилом фонде, а, соответственно и так, не платит налог на недвижимость. Иными словами, от налога на недвижимость освободили тех, кто имеет по две-три-пять и более квартир. Частные дома и угодья", - прокомментировал Корбан.

Помимо указанных мер, закон отменяет уплату ЕСВ для самозанятых лиц.

"ЕСВ является главным источником наполнения Пенсионного фонда страны. То есть одной рукой Зеленский обещает добавить по тысяче гривен пенсионерам, а другой рукой, очевидно, не осознавая этого, обрушает Пенсионный фонд страны, из которого ему нужно будет платить пенсии", - написал бизнесмен.

По мнению Корбана, более эффективными мерами было бы вместо налога на недвижимость отменить единый налог для предпринимателей первой и второй группы, а вместо отмены ЕСВ снизить акцизы на подакцизные группы товаров.