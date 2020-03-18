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13:43 18.03.2020

Шахову медики подтвердили инфицирование COVID-19

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Шахову медики подтвердили инфицирование COVID-19

У народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19, сообщает "ТСН" канала 1+1, со ссылкой на комментарий самого депутата.

"44-летний народный депутат Украины от избранный от 114 округа член депутатской группы "Довира" признал, что подхватил коронавирус", - сообщает ТСН.

"Я сегодня изолированный, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую я нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника ... - Сегодня поступил звонок из клиники и сказали, что, скорее всего у вас подтверждается диагноз коронавирус", - сказал Шахов.

 

Теги: #верховная_рада #шахов #коронавирус
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