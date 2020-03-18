События

12:55 18.03.2020

Один из депутатов Рады заразился коронавирусом, сообщил нардеп Качура

2 мин читать
Один из депутатов Рады заразился коронавирусом, сообщил нардеп Качура

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура проинформировал, что у одного из парламентариев медики выявили заражение коронавирусом Covid-19.

"Оперативная справка Министерства здравоохранения, которую мне дали, официальная справка, которую мне дали – вирус уже подтвержден у этого народного депутата", - сказал Качура на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду в Киеве.

Он не озвучил имени заразившегося нардепа. При этом в ходе обсуждения один из членов комитета сказал: "Это (нардеп из депутатской группы "Доверие" Сергей – ИФ-У) Шахов".

В свою очередь пресс-служба аппарата Верховной Рады на странице в Фейсбуке сообщила, что народный депутат и член группы "Доверие" Шахов отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций, как и на состоявшемся 17 марта внеочередном заседании парламента.

"В ответ на запросы средств массовой информации информируем, что народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта 2020 года отсутствовал. Другая информация уточняется, о результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.

Сам Шахов в комментарии интернет-изданию "Страна.ua" опроверг, что болен коронавирусом.

"Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники", - сказал депутат.

Теги: #верховная_рада #качура #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:15 18.03.2020
Заразившийся коронавирусом житель Киевщины недавно вернулся из заграничной командировки

Заразившийся коронавирусом житель Киевщины недавно вернулся из заграничной командировки

13:09 18.03.2020
Собственники бизнеса должны позаботиться о безопасности своих офисов во время удаленной работы – юрист

Собственники бизнеса должны позаботиться о безопасности своих офисов во время удаленной работы – юрист

13:08 18.03.2020
Более 400 украинцев, прибывших на границу с Венгрией в пешем порядке, попали в Украину

Более 400 украинцев, прибывших на границу с Венгрией в пешем порядке, попали в Украину

13:07 18.03.2020
Кабмин предоставил право иностранцам в 30-дневный срок после отмены карантина обращаться для урегулирования законного статуса пребывания в Украине

Кабмин предоставил право иностранцам в 30-дневный срок после отмены карантина обращаться для урегулирования законного статуса пребывания в Украине

12:53 18.03.2020
Для эвакуации 35,2 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств

Для эвакуации 35,2 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств

12:28 18.03.2020
За границей коронавирусом заболели 12 украинцев

За границей коронавирусом заболели 12 украинцев

12:19 18.03.2020
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек

12:19 18.03.2020
В Киевской области в связи с коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации

В Киевской области в связи с коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации

12:11 18.03.2020
Причину смерти жительницы Черновцов с диагностированным коронавирусом будет устанавливать полиция

Причину смерти жительницы Черновцов с диагностированным коронавирусом будет устанавливать полиция

12:08 18.03.2020
BlaBlaCar приостановит все автобусные маршруты в Украине, поиск попутчиков на авто будет по-прежнему доступен

BlaBlaCar приостановит все автобусные маршруты в Украине, поиск попутчиков на авто будет по-прежнему доступен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для эвакуации 35,2 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств

Причину смерти жительницы Черновцов с диагностированным коронавирусом будет устанавливать полиция

Риск распространения вируса через почтовые отправления отсутствует - глава Гостаможни

Боевики в ночь на среду дважды обстреляли участок разведения сил №3 в Богдановке-Петровском

Страны ЕС единогласно поддержали предложение на 30 дней закрыть внешние границы союза

ПОСЛЕДНЕЕ

Пожар в районной ветбольнице на Харьковщине ликвидирован

Авиакомпания МАУ остановила регулярные рейсы, чартерные обязуется выполнять в полном объеме

Шмыгаль о закрытии метро: это один ин главных шагов для сохранения здоровья и жизни людей

Самые длинные очереди из грузовиков на границе с Польшей – в ПП "Ягодин"

MARVEL, XXth Century Studios и Lionsgate перенесли премьеры фильмов на неопределенный срок из-за коронавируса

Ощадбанк ввел в отделениях санчас, перевел инкассаторскую службу в усиленный режим работы

Врачи ведут работу с контактными лицами инфицированных коронавирусом

Украина в среду примет 53 авиарейса из 12 стран

Более 3 тыс. украинцев в Чехии просят об эвакуации в Украину

Риск распространения вируса через почтовые отправления отсутствует - глава Гостаможни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА