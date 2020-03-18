ОАСК принял ряд решений в связи с осложнением эпидемической ситуации в Киеве

Судьям Окружного административного суда Киева рекомендовано переносить заседания или рассматривать дела без участия сторон, сообщила пресс-служба суда.

"В соответствии с приказом председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка о внедрении противоэпидемических мероприятий и обеспечение работы суда в условиях осложнения эпидемической ситуации в Киеве судьям Окружного административного суда города Киева рекомендуется перенести судебные заседания, назначенные в период действия карантина, на другое время", - говорится в сообщении.

Кроме того, уменьшить количество судебных заседаний, предназначенных для рассмотрения в течение рабочего дня, по возможности осуществлять судебное разбирательство без участия сторон.

Также в порядке письменного производства, предлагать сторонам подавать в суд документы по электронной почте, почтовой связью, или с помощью сервиса "Электронный суд", предложить сторонам по делам, судебные заседания в которых предназначены период с 17.03.2020 по 03.04.2020 подать ходатайство об отложении рассмотрения дела или о рассмотрении дела в отсутствие представителей сторон.

Также отмечается, что в связи со сложной эпидемической ситуацией, руководство ОАСК приостановило осуществление приема граждан.