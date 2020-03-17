"Укрзализныця" с 12:00 18 марта закрывает ж/д вокзалы

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) с 12:00 18 марта закрывает железнодорожные вокзалы в связи с карантином, установленным из-за распространения коронавируса.

Как сообщила пресс-служба УЗ, продолжат работу только кассы на возвращение билетов. На вокзалы одновременно будут запускаться группы не более десяти человек.

Для уменьшения очередей к кассам "Укразлизныця" обязуется открыть их максимальное количество на всех вокзалах страны.

Кроме того, УЗ отметила, что средства за неиспользованные билеты можно вернуть в полном объеме на протяжении месяца от даты отмены поезда.