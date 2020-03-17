Зеленский: крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал крупный бизнес финансово помочь своей стране, которая его долгие годы "кормила", в частности, будет создан отдельный фонд на закупку лекарств и других необходимых средств в период распространения коронавируса.

"Нам срочно нужны 500 "скорых". Это то количество, которого не хватает для наших больниц. Мы говорили об определенных средствах… Честно скажу, я говорил с ними откровенно, что эта страна их долгие годы кормила, - пришло время вам (крупным бизнесменам – ИФ) помочь стране", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Зеленский сообщил, что создается отдельный фонд. "Нам сейчас понадобится на лекарства, на много различных лекарственных средств где-то, в первую очередь, сейчас мы это знаем, 12-13 млрд грн. Нам нужна их помощь", - указал он.