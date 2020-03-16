"Укрзализныця" с 17 марта временно прекращает курсирование экспресса в аэропорт "Борисполь"

АО "Укрзализныця" с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17 марта) временно прекращает курсирования рельсового автобуса до международного аэропорта "Борисполь", говорится в сообщении на сайте компании в понедельник вечером.

"Это связано с падением пассажиропотока, что вызвано прекращением авиационного сообщения с другими странами", - отмечают в компании.

Ранее "Укрзализныця" во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины №288-р приняла решение прекратить международное пассажирское сообщение с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой коронавируса COVID-19, или до принятия соответствующих решений правительства.

Как сообщалось, внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение осуществляется в штатном режиме согласно графику. Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются.