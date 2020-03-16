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18:53 16.03.2020

У двух жителей Полтавской области подозрения на коронавирус не подтвердились, в самоизоляции находятся 29 человек - ОГА

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У двух жителей Полтавской области подозрения на коронавирус не подтвердились, в самоизоляции находятся 29 человек - ОГА

У жителей Полтавы и Кременчуга после проведения ПЦР-диагностики не выявили признаков заболевания коронавирусом COVID-2019, сообщил директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак.

"Я хотел бы попросить всех жителей региона - не надо без нужды вызывать бригады скорой помощи. В последние дни участились вызовов, которые не всегда оправданы. Пожалуйста, относитесь с ответственностью, ведь подобные случаи тратят ресурсы экстренной помощи", - отметил Лысак.

В ОГА сообщили, что пациент из Кременчуга сейчас находится в больнице с диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция", его состояние здоровья удовлетворительное. У полтавчанина обнаружили грипп типа B, и на данный момент он лечится в стационаре.

Кроме того, сегодня в регионе на самоизоляции находятся 29 человек: 14 человек в Полтаве, 15 - на территории области.

Также Лысак попросил жителей области не паниковать и пользоваться горячей линией Национальной службы здравоохранения 1677 (если недавно вернулись из-за границы). По информации ОГА, в области есть 308 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Теги: #коронавирус #полтавская_область
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