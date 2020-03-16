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13:25 16.03.2020

В Черновицкой области с подозрениями на COVID-19 были госпитализированы 30 человек

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В Черновицкой области с подозрениями на COVID-19 были госпитализированы 30 человек

В Черновицкой области были госпитализированы 30 человек из-за подозрений на инфицирование коронавирусом COVID-19, из них пятеро уже выписаны, сообщила заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталия Гусак на брифинге в понедельник.

"У нас были госпитализированы 30 человек. Из этих 30 людей семеро уже имеют два негативных результата. То есть, пятерых из них мы уже выписали из Областной клинической больницы из инфекционного отделения", - сказала она на брифинге в Черновцах в понедельник.

При этом Гусак добавила, что наряду с позитивными результатами на коронавирус есть ряд негативных, и в ближайшее время ОГА уточнит информацию о том, сколько подозрений сняты.

По словам Гусак, в понедельник также получили первый негативный результат от пациента, у которого сначала результат на COVID-19 оказался позитивным, и если через два дня его тест все ещё будет негативным, его выпишут.

Она отметила, что часть людей, которые контактировали с двумя пациентами, у которых ранее обнаружили случаи заболевания коронавирусом, госпитализированы, а часть находятся в самоизоляции, и у всех них отобраны образцы для диагностирования инфицирования коронавирусом.

Гусак подчеркнула, что возраст пациентов с подозрениями на коронавирус и пациентов с подтвержденными случаями, называть не будут.

Она сообщила, что в Областной клинической больнице Черновицкой области есть 19 аппаратов искусственной вентиляции легких, два из них ожидают с ремонта. Также в понедельник ОГА отправила запрос на Кабинет министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны о предоставлении дополнительных аппаратов штучной вентиляции легких высокого класса.

Теги: #коронавирус #черновцы #подозрение
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