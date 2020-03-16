Грузия с 18 марта закрывает границы для въезда всех иностранцев из-за коронавируса

Правительство Грузии закрывает границы страны для въезда иностранных граждан с 18 марта в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

Соответствующее решение принято на заседании Координационного совета по предотвращению распространения коронавируса под руководством премьер-министра Георгия Гахария.

"Наши граждане, которые находятся за границей, смогут вернуться на родину с помощью осуществляемых авиарейсов", - сообщил в понедельник на брифинге советник премьер-министра по вопросам внешней политики Ираклий Чиковани.

По его словам, Координационный совет также принял решение о закрытии всех горных курортов Грузии.

"Было также принято решение дать рекомендации всем кафе, ресторанам и барам ограничить деятельность только сервисом выноса готовой продукции", - сказал Чиковани.

Он также сообщило, что Координационный совет рекомендовал гражданам, возраст которых превышает 70 лет, максимально избегать людных мест и максимально попытаться изолироваться.