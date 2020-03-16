Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране с 16 марта по 15 апреля чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба главы государства.

"В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 16 статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" он постановил: в связи с объявлением ВОЗ нового коронавируса Covid-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести на всей территории Республики чрезвычайное положение на период с 08:00 16 марта 2020 года на срок до 07:00 15 апреля 2020 года, говорится в указе.

На этот период президент распорядился создать Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом "О чрезвычайном положении", в составе согласно приложению к настоящему указу.

На период действия вводятся следующие меры и временные ограничения: будет усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; ограничено функционирование крупных объектов торговли; приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Кроме того, введен карантин и должны быть осуществлены масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений министерства обороны Казахстана и органов внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, МВД, Комитет национальной безопасности, Минобороны, Минздрав, министерство индустрии и инфраструктурного развития, Минфин, акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.