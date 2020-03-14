Боевики обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета

Боевики незаконных вооруженных формирований из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли участка разведения №3 Богдановка-Петровское на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения. Так, сегодня, 13 марта, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в ночь на субботу.

Украинские военные подчеркнули, что такие провокационные действия боевиков в указанном районе "вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей".