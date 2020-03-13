События

20:34 13.03.2020

В Эстонии диагностировано 79 случаев заболевания коронавирусом

1 мин читать
В Эстонии диагностировано 79 случаев заболевания коронавирусом

В Эстонии по состоянию на вечер пятницы общее число зараженных коронавирусом выросло до 79 человек, заявила руководитель Пыхьяского регионального отделения департамента здоровья Эстер Эпик (Ester Opik).

"В Эстонии сделано более 700 тестов на коронавирус, из них 79 оказались позитивными", - сообщила Эпик в эфире эстонского телеканала.

"Хорошая новость в том, что все 79 человек не нуждаются в больничном лечении, они под домашним наблюдением и в стабильном состоянии", - подчеркнула она.

Министр социальных дел Танель Кийк (Tanel Kiik) ранее в пятницу сообщил, что новые заболевшие в большинстве своем заразились от членов семьи.

В то же время расширяется география заболевания. Если ранее большинство инфицированных были выявлены в Таллинне и Тарту, то сейчас впервые среди зараженных оказались жители Пярнуского уезда и Северо-востока Эстонии, а также острова Сааремаа (Saaremaa).

Ранее сообщалось, что в Эстонии коронавирус впервые обнаружили у военнослужащего. "Сегодня обнаружен коронавирус у одного срочнослужащего Калевского батальона. В связи с этим установлен карантин для 146 срочников и 8 кадровых военных роты этого батальона. Другие подразделения батальона не на карантине", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны.

В связи с быстрым распространением заболеваемости правительство страны ввело с пятницы режим чрезвычайного положения.

Теги: #коронавирус #эстония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:43 13.03.2020
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

21:37 13.03.2020
Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом

Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом

21:11 13.03.2020
В Молдове объявлен "красный код" из-за коронавируса

В Молдове объявлен "красный код" из-за коронавируса

20:51 13.03.2020
Украина ужесточит порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, чтобы избежать распространения коронавируса - Данилов

Украина ужесточит порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, чтобы избежать распространения коронавируса - Данилов

20:48 13.03.2020
Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение с другими странами с 17 марта – Разумков

Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение с другими странами с 17 марта – Разумков

20:44 13.03.2020
Экс-премьер Гройсман советует властям в вопросе противодействия коронавирусу соблюдать рекомендации ВОЗ

Экс-премьер Гройсман советует властям в вопросе противодействия коронавирусу соблюдать рекомендации ВОЗ

20:33 13.03.2020
Фонд Рината Ахметова намерен купить для Донецкой области анализатор для лабораторного выявления коронавируса

Фонд Рината Ахметова намерен купить для Донецкой области анализатор для лабораторного выявления коронавируса

19:48 13.03.2020
Украина должна побороться за получение европейских заказов, переносимых из Китая из-за коронавируса – глава ТПП

Украина должна побороться за получение европейских заказов, переносимых из Китая из-за коронавируса – глава ТПП

19:39 13.03.2020
В Великобритании отложили на год выборы мэра Лондона из-за коронавируса

В Великобритании отложили на год выборы мэра Лондона из-за коронавируса

19:37 13.03.2020
Турция приостанавливает полеты в девять стран Европы до середины апреля

Турция приостанавливает полеты в девять стран Европы до середины апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Украина ужесточит порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, чтобы избежать распространения коронавируса - Данилов

Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение с другими странами с 17 марта – Разумков

Граждане Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, будут доставлены на родину спецбортом - замглавы Офиса президента

СНБО запретил выездные проверки для борьбы с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман: В вопросе введения рынка земли можем сделать непоправимую ошибку

Профильный комитет отклонил законопроект про отмену медреформы

Суд избрал меру пресечения всем задержанным по делу о срыве организованной Сивохо презентации

Граждане Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, будут доставлены на родину спецбортом - замглавы Офиса президента

Врио премьера Румынии решил уйти на карантин после контакта с зараженным коронавирусом

У мэра Майами Суареса подтвержден коронавирус

РФ с 16 марта ограничивает авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией

СНБО запретил выездные проверки для борьбы с коронавирусом

Около 100 украинцев застряли на границе Италии и Словении

Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - глава ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА