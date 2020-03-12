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23:07 12.03.2020

Власти ФРГ приняли решение отказаться от мероприятий численностью менее 1 тыс человек – Меркель

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Власти ФРГ приняли решение отказаться от мероприятий численностью менее 1 тыс человек – Меркель

На заседании с участием руководителей региональных правительств Германии было принято решение в связи с распространением коронавируса отказаться от проведения мероприятий численностью менее 1 тыс. человек, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Принято решение, что нужно отменять мероприятия не первой необходимости, численность участников которых ниже, чем 1 тысяча человек", - сказала Меркель журналистам в Берлине в четверг.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рекомендовал отказаться от мероприятий, численность участников которых больше 1 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #мероприятия #фрг #отказ
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