У советника аятоллы Хаменеи диагностировали коронавирус – СМИ

Высокопоставленный советник руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи заразился коронавирусом нового типа, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.

По их данным, речь идет об Али Акбаре Велаяти. В настоящее время он изолирован.

Между тем, по состоянию на четверг, количество подтвержденных случаев заражения в Иране достигло 10 075, более 3,2 тыс. инфицированных выздоровели. Скончались 429 человек.

Ранее вирус был выявлен у главы Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Моджтабы Зульнура, а также вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

По данным агентства "Фарс", министр культурного наследия и туризма Али Асгар Мунесан, министр торговли Реза Рахмани и первый вице-президент страны Эсхак Джахангири также являются инфицированными новым коронавирусом.

От коронавируса в Иране скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности.