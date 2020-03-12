События

22:19 12.03.2020

У советника аятоллы Хаменеи диагностировали коронавирус – СМИ

1 мин читать
У советника аятоллы Хаменеи диагностировали коронавирус – СМИ

Высокопоставленный советник руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи заразился коронавирусом нового типа, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.

По их данным, речь идет об Али Акбаре Велаяти. В настоящее время он изолирован.

Между тем, по состоянию на четверг, количество подтвержденных случаев заражения в Иране достигло 10 075, более 3,2 тыс. инфицированных выздоровели. Скончались 429 человек.

Ранее вирус был выявлен у главы Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Моджтабы Зульнура, а также вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

По данным агентства "Фарс", министр культурного наследия и туризма Али Асгар Мунесан, министр торговли Реза Рахмани и первый вице-президент страны Эсхак Джахангири также являются инфицированными новым коронавирусом.

От коронавируса в Иране скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности.

Теги: #коронавирус #советник #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:10 12.03.2020
Инфицированный коронавирусом второй житель Черновицкой области, чья жена вернулась из Италии, в стабильном состоянии - Минздрав

Инфицированный коронавирусом второй житель Черновицкой области, чья жена вернулась из Италии, в стабильном состоянии - Минздрав

20:46 12.03.2020
В Бразилии выявили 60 случаев заражения коронавирусом

В Бразилии выявили 60 случаев заражения коронавирусом

20:42 12.03.2020
В Житомирской области коронавирусом инфицирована 71-летняя жительница Радомышля, которая вернулась из Польши - ОГА

В Житомирской области коронавирусом инфицирована 71-летняя жительница Радомышля, которая вернулась из Польши - ОГА

19:49 12.03.2020
В Италии от коронавируса умерли уже более 1 тыс. человек

В Италии от коронавируса умерли уже более 1 тыс. человек

19:47 12.03.2020
До 10 тыс. человек могут быть заражены COVID-19 в Великобритании - советник правительства

До 10 тыс. человек могут быть заражены COVID-19 в Великобритании - советник правительства

19:46 12.03.2020
В ЕС ужесточают меры предосторожности против коронавируса в институтах союза

В ЕС ужесточают меры предосторожности против коронавируса в институтах союза

19:21 12.03.2020
В Амстердаме из-за коронавируса до конца марта закрыли Рейксмузеум и музей Ван Гога

В Амстердаме из-за коронавируса до конца марта закрыли Рейксмузеум и музей Ван Гога

19:21 12.03.2020
Коронавирус выявили у сотрудника Болсонару, сопровождавшего его на встрече с Трампом в США

Коронавирус выявили у сотрудника Болсонару, сопровождавшего его на встрече с Трампом в США

19:17 12.03.2020
Шесть новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за сутки, общее число заболевших- 34

Шесть новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за сутки, общее число заболевших- 34

19:09 12.03.2020
Разумков ввел ряд ограничений на работу Рады и нардепов в связи с объявленным в Украине карантином

Разумков ввел ряд ограничений на работу Рады и нардепов в связи с объявленным в Украине карантином

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта

Разумков ввел ряд ограничений на работу Рады и нардепов в связи с объявленным в Украине карантином

В Украине подтверждены два новых случая коронавируса: у женщины в Житомирской области и мужчины в Черновицкой – Минздрав

Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

В Черновицкой области госпитализированы ещё два человека с подозрением на коронавирус - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Европарламента заверил французов, что представительная ассамблея ЕС не покинет Страсбург

Глава Европарламента заверил французов, что представительная ассамблея ЕС не покинет Страсбург

Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем

Все пункты пропуска работают в штатном режиме - глава Гостаможни

Гражданин Польши пытался незаконно ввезти в Украину вертолет - Госпогранслужба

Зеленский подписал закон о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта

Нарушившей запрет на въезд в Украину российской блогерше продлили его на 10 лет – Госпогранслужба

В Украине подтверждены два новых случая коронавируса: у женщины в Житомирской области и мужчины в Черновицкой – Минздрав

Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

В Черновицкой области госпитализированы ещё два человека с подозрением на коронавирус - ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА