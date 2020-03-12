Все пункты пропуска работают в штатном режиме - глава Гостаможни

Все пункты пропуска работают в штатном режиме, временное закрытие части их обсуждается, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Какие именно пункты пропуска временно остановят свою работу на период карантина - на данный момент обсуждается. Как только появится официальное распоряжение правительства - мы неотложно проинформируем", - написал он в Facebook в четверг вечером.

Гостаможня и Государственная пограничная служба предоставили Кабмина перечень пунктов, работа которых является критически важной для экономики.

"Пункты пропуска, через которые проходят наибольшие потоки товаров, продолжат работу и в дальнейшем", - подчеркнул Нефьодов.

"В настоящее время все пункты пропуска работают в штатном режиме" - указала таможня в Facebook.