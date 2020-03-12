Трудовой коллектив "Харьковоблэнерго" выступает против нового и.о. гендиректора компании

Трудовой коллектив АО "Харьковоблэнерго" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить решение о назначении исполняющим обязанности гендиректора компании Константина Логвиненко и выбрать нового руководителя на условиях конкурса.

"Просим Вас разобраться с вопросом подготовки к приватизации АО "Харьковоблэнерго", отменить распоряжение КМУ от 26.02.2020 № 162-р о согласовании предложения Фонда государственного имущества Украины о временном назначении исполняющим обязанности руководителя АО "Харьковоблэнерго" Логвиненко К.А., и дать поручение об избрании руководителя общества на условиях конкурса", - говорится в обращении трудового коллектива "Харьковоблэнерго", опубликованном на официальном сайте компании.

Авторы документа называют решение о назначении и.о. гендиректора "Харьковоблэнерго" популистским и принятым без учета показателей деятельности компании за прошлый год, когда она начала восстанавливать позиции, которые теряла на протяжении предыдущих 4 лет.

"Сейчас своевременно выплачивается зарплата, втрое увеличены объемы платежей в бюджет, впервые за семь лет в полном объеме выполнена инвестиционная программа, что позволило капитализировать 296 млн. грн. на строительство и реконструкцию электросетей и подстанций Харьковщины. Инвестиционная программа 2020 года лишь за первые два месяца этого года профинансирована на 45% от общего годового объема", - говорится в обращении.

Кроме того, было восстановлено обращение акций общества, остановленное в конце 2014 Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины до приведения в соответствие уставных документов и выделения из АО "Харьковоблэнерго" нового акционерного общества - электропоставщика в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии".

"Процедура такого выделения была завершена в 2020 году и 04.03.2020 было восстановлено обращение акций общества для совершения сделок, связанных с переходом прав собственности на акции общества, что является главным условием для проведения приватизации общества", - говорится в обращении.

Авторы документа указывают, что ФГИ практически не принимает мер по организации подготовки "Харьковоблэнерго" к приватизации: за 8 месяцев было проведено лишь одно совещание по этому вопросу, независимые члены наблюдательного совета общества не избраны, не проведена процедура отбора советника в процессе приватизации объектов большой приватизации для подготовки к приватизации и продажи таких объектов.

"Единственным действием, направленным на ускорение процесса приватизации АО "Харьковоблэнерго", Фонд государственного имущества считает смену руководства общества, без учета и анализа при этом реального положения дел предприятия и динамику его работы за последний год. Такие действия Фонда, особенно учитывая то, что в течение года от Фонда государственного имущества не поступало никаких нареканий или замечаний по деятельности действующего менеджмента общества, а также учитывая, что рекомендованное на пост главы энергетического предприятия лицо не имеет каких-либо опыта работы в энергетической отрасли и в регионе вообще, выглядят как не взвешенные и преждевременные", - говорится в обращении к президенту.

Как сообщалось, 12 февраля глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил о намерении инициировать смену руководства АО "Харьковоблэнерго" с целью улучшения бизнес-климата в регионе.

"Когда я инспектировал эту организацию, то откровенно сообщал, что у нас она ассоциируется с ячейкой коррупции. Мы знаем те "таксы", которые установлены, мы знаем, почему искусственно затягиваются процессы", - сказал Кучер.

2 марта Кабинет министров одобрил предложенную Фондом госимущества Украины кандидатуру временно исполняющего обязанности генерального директора "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко, который сменил на этой должности Василия Скопенко.