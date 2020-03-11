Британский Минфин объявил о мерах стимулирования на 30 млрд фунтов

Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о мерах бюджетного стимулирования, стоимость которых он оценил в 30 млрд фунтов стерлингов ($39 млрд).

Временные меры включают в себя таргетированное снижение налогов и выдачу кредитов малому бизнесу. Сунак сказал, что Минфин скоординировал меры с Банком Англии, который в среду экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 0,25% с 0,75%, а также обнародовал пакет дополнительных мер, чтобы помочь бизнесу и домовладельцам справиться с негативными последствиями распространения коронавируса.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2926 по сравнению с $1,2909 накануне, и составляет 1,1401 евро против 1,1441 евро днем ранее.