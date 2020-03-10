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17:27 10.03.2020

Здание ООН закрывается для массовых мероприятий и экскурсий

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Здание ООН закрывается для массовых мероприятий и экскурсий

Штаб-квартира ООН со вторника закрывает свои двери для массовых посещений, а также отменяет экскурсии для туристов из-за ситуации вокруг коронавируса, сообщил пресс-секретарь генсека Организации Стефан Дюжжарик.

"На данный момент нам не сообщили о каких-либо случаях заболевания коронавирусом COVID-19 среди сотрудников ООН в Нью-Йорке", - говорится в распространенном заявлении Дюжжарика.

По его словам, "в целях предосторожности и вслед за решением сократить число сотрудников, присутствующих в секретариате ООН, решено закрыть здание для широкой общественности и временно приостановить все экскурсии до последующего уведомления".

Он уточнил, что данное решение вступит в силу во вторник вечером в 20:00 по времени Нью-Йорка.

"Как сказал генеральный секретарь (Антониу Гутерриш - ИФ), здоровье и безопасность сотрудников является для него вопросом первостепенной важности. ООН продолжит внимательно следить за ситуацией. По мере развития ситуации могут быть предприняты дополнительные меры", - подчеркивается в заявлении.

Теги: #коронавирус #оон
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