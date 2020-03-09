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16:26 09.03.2020

Представители обвиняемого в деле МН17 Пулатова передали его позицию: Не имеет ничего общего с трагедией

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Представители обвиняемого в деле МН17 Пулатова передали его позицию: Не имеет ничего общего с трагедией

Представители Олега Пулатова, одного из четырех обвиняемых в трагедии МН17 в судебном процессе, заявили его позицию, которая заключается в том, что он, по его словам, не имеет никакого отношения к случившемуся.

Как сообщает из зала суда собственный корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом в ходе судебного процесса, который начался в понедельник в судебном комплексе Схипхола, заявила его представитель, нидерландский адвокат Сабина тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate).

"Позиция Пулатова заключается в том, что он не несет ответственности за происшедшее ни в каком виде. Он заявил, что не имеет ничего общего со сбитым МН17", - озвучила она позицию своего подзащитного.

Тен Дуссхатэ также констатировала, что защита для того, чтобы подготовиться, должна провести свое расследование, для чего нужно время. "Мы не оставим ни одного камня неперевернутым", - подчеркнула адвокат.

При этом она сказала, что "была шокирована случившимся". "Наша задача – исполнить его права на защиту. Право на защиту должно быть гарантировано", - добавила она.

Другой представитель Пулатова адвокат Баудевейн ван Эйк (Boudewijn van Eijck) посвятил свое выступление вопросу открытому в день трагедии воздушному пространству в небе Украины. "Много вопросов остается без ответов. Воздушное пространство над Украиной никогда не было предметом уголовного расследования", - считает он.

По словам адвоката, этот вопрос будет предметов обсуждения в июне.

Теги: #мн17 #нидерланды #суд
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