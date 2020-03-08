Третий случай коронавируса подтвержден в Латвии

В Латвии зафиксирован третий случай коронавируса "Covid-19", сообщили агентству BNS в министерстве здравоохранения.

Как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), заболел член семьи той женщины, у которой заболевание было подтверждено в воскресенье утром. Оба побывали в Италии и летели рейсом "airBaltic" из Милана.

Этим самолетом летели 39 человек, в том числе 24 из Латвии. ЦПКЗ выявил всех пассажиров и членов экипажа. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача.

Из аэропорта женщина ехала на личной автомашине вместе с двумя членами семьи.

Первый случай Covid-19 был зарегистрирован в Латвии в минувший понедельник.