События

15:07 08.03.2020

Пожар, произошедший в результате обстрелов боевиков, уничтожил один опорный пункт в районе Марьинки

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Пожар, произошедший в результате обстрелов боевиков, уничтожил один опорный пункт в районе Марьинки

В результате обстрела боевиками позиций украинских военных вблизи прифронтовой Марьинки (Донецкая область) произошел пожар, который уничтожил один опорный пункт, еще один удалось спасти.

Как отмечается на странице Операции объединенных сил на странице в соцсети Фейсбук, в результате обстрелов боевиков загорелась сухая трава. "Пожар быстро распространялся на значительные территории и достиг расположенных не далеко жилых домов мирных жителей", - отмечается в сообщении.

Украинским бойцам удалось уберечь от пожара покинутые дома.

"Противник применяет разные приемы, чтобы "выкурить" нас с наших позиций. Поскольку расстояния между украинскими и вражескими позициями небольшие, а на поле – хорошо пересохшая растительность, такая тактика действий становится особо опасной для мирного населения Донецкой и Луганской областей", - отметил командир взвода.

Теги: #марьинка #оос #пожар
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