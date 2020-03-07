События

23:52 07.03.2020

Три человека погибли в результате ДТП под Киевом

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Три человека погибли в результате ДТП под Киевом

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием фуры под Киевом погибло двое мужчин и женщина, сообщает интернет-портал dtp.kiev.ua.

"В субботу, 7 марта, под Киевом на Бориспольской окружной произошло жуткое ДТП. Столкнулись фура Renault и Peugeot 307 CC… Peugeot получил серьезные повреждение – его разорвало. В салоне автомобиля были двое мужчин и женщина. Все они погибли. Грузовик опрокинулся на бок. Его водитель не пострадал", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук.

Трагическое столкновение произошло около 17:40.

По информации полиции, фура двигалась по Бориспольской окружной со стороны Харькова, а Peugeot выезжала на перекресток со второстепенной дороги.

На время проведения следственных действий полицейские временно перекрывали дорогу.

Теги: #киевская #дтп_жертвы
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