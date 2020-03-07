Реформа децентрализации должна быть проведена до местных выборов – замглавы Офиса президента

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов убежден, что реформа децентрализации должны быть завершена в стране до проведения местных выборов, которые запланированы на осень 2020 года.

"Да, конечно. В этом главная задача – отдать на места полномочия и возможности, но при этом сбалансировать какое-то взаимодействие местного самоуправления и власти, чтобы эти задачи были синхронными, и общенациональными, а не только локальными", - сказал он в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу, отвечая на вопрос, будет ли завершена реформа децентрализации до местных выборов.

Трофимов напомнил, что в реформе было несколько моментов, которые смущали местное самоуправление. "Это роль префекта и его влияние на органы местного самоуправления. На самом деле, известны все вопросы, которые вызывают дискуссии на эту тему. Президент принял понятное быстрое решение: давайте всех услышим, давайте всё внесем, выработаем форму и вернем ее ко мне подготовленной, и выработается абсолютно подготовленный, вычищенный новый закон", - подчеркнул он.