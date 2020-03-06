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19:20 06.03.2020

В ВОЗ назвали "ложной надеждой" предположение, что коронавирус исчезнет летом

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В ВОЗ назвали "ложной надеждой" предположение, что коронавирус исчезнет летом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Нам пока что не известно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил Райан на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

"Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру.

По состоянию на 6 марта, в мире выявлено более 100 тыс. зараженных, более 3,4 тыс. скончались. Наиболее эпидемиологически неблагополучными странами являются Южная Корея, Иран и Италия.

Теги: #коронавирус #воз
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