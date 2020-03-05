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14:17 05.03.2020

Военные учения Израиля и США отменены из-за вспышки коронавируса

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Израиль и Соединенные Штаты приняли решение остановить совместные военные учения Juniper Cobra спустя сутки после их начала из-за вспышки коронавируса, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Учитывая рекомендации министерства здравоохранения, а также оценку ситуации касаемо распространения коронавируса, глава Генштаба ВС Израиля и глава европейского командования ВС США приняли решение остановить учения", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Изначально планировалось, что маневры продлятся до 13 марта.

В этом году, по данным израильских СМИ, в них планировали принять участие более 600 военнослужащих из США и Израиля. При этом многие из американских военных должны были приехать в Израиль из Германии.

Накануне Минздрав Израиля добавил эту страну в список европейских государств, из которых запрещен въезд на территорию Израиля. Возвращающиеся из Германии израильтяне должны будут оставаться 14 дней под карантином.

Минздрав Израиля также запретил гражданам, вернувшимся из зарубежных поездок за последние 14 дней, собираться в группы более 100 человек.

Коронавирус выявлен уже в более чем 80 странах, заболели 95 тыс. человек, умерли 3,2 тыс. Больше всего случаев - в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек. В Израиле заражение выявлено у 15 человек, тысячи находятся на карантине.

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Теги: #сша #учения #коронавирус #израиль
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