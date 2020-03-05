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11:43 05.03.2020

В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти человека от коронавируса

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В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти человека от коронавируса

Швейцарские медики объявили в четверг о первом в их стране случае смерти человека от коронавируса Covid-19, сообщает телерадиокомпания RTS.

Речь идет о 74-летней пациентке, которая с 3 марта была госпитализирована в кантоне Во. Врачи пояснили, что причиной смерти стал не только коронавирус, но и тот факт, что женщина страдала от серьезного хронического заболевания.

Согласно прогнозам властей, в течение четверга число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысит отметку в 100 человек.

Швейцарские медики напоминают, что особенно опасен вирус для людей старше 65 лет, страдающих от серьезных проблем со здоровьем. Им советуют по возможности не посещать общественные места. Кроме того, людям, которые чувствуют, что заболевают, медики советуют оставаться дома до полного выздоровления.

Теги: #швейцария #коронавирус #смерть
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