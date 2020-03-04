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16:18 04.03.2020

СБУ сообщила о подозрении освобожденному из ОРДО украинцу, который пытал соотечественников

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СБУ сообщила о подозрении освобожденному из ОРДО украинцу, который пытал соотечественников

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении освобожденному из оккупированных регионов Донецкой области гражданину Украины, который пытал других удерживаемых "ДНР" украинцев.

"Гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками незаконного вооруженного формирования он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этом застенке", - сообщает пресс-центр СБУ.

Доказательства следователи собрали в результате проведенных допросов потерпевших.

Во время проведения обыска по месту проживания злоумышленника следователи СБУ обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, которые подтверждают его участие в террористической организации "ДНР".

Ему инкринимируют ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

Теги: #сбу #подозрение #пособник #освобожденные #ордло
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