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10:12 04.03.2020

Всемирный банк выделит $12 млрд на помощь государствам в борьбе с коронавирусом

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Всемирный банк выделит $12 млрд на помощь государствам в борьбе с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) выделит $12 млрд, чтобы помочь государствам справиться с распространением коронавируса COVID-19 и преодолеть негативные экономические последствия эпидемии.

"Средства выделяются, чтобы помочь странам-членам ВБ принять эффективные меры в ответ на коронавирус и, там где это возможно, ослабить его трагические последствия", - говорится в пресс-релизе ВБ.

Сумма в $2,7 млрд будет выделена через Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - подразделение ВБ, занимающееся кредитованием государств со средним уровнем дохода, еще $1,3 млрд - через Международную ассоциацию развития (IDA), ориентированную на поддержку беднейших стран.

Кроме того, ВБ высвободит $2 млрд за счет перераспределения собственных расходов в связи с новыми приоритетами.

Ресурсы в размере еще $6 млрд будут выделяться через Международную финансовую корпорацию (IFC), сообщили в ВБ.

Решения о предоставлении финансирования из программ помощи будут приниматься в кратчайшие сроки, отмечается в пресс-релизе.

"Мы готовимся обеспечить быстрые и гибкие меры в ответ на появляющуюся у государств необходимость бороться с распространением COVID-19, - заявил президент ВБ Дэвид Малпасс. - Они включают в себя выделение экстренного финансирования, рекомендации относительно экономической политике и техническую помощь".

При том, что большинство программ ВБ являются кредитными, беднейшие страны получат часть средств в виде грантов.

Всемирный банк объединяет 189 стран.

Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) и ВБ объявили, что проведут ежегодную весеннюю встречу, запланированную на 13-19 апреля, в "виртуальном формате" из-за эпидемии коронавируса.

Теги: #коронавирус #вб
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