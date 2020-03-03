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19:00 03.03.2020

Кабмин уволил отвечавшего за угольную отрасль замглавы Минэкоэнерго Ковалевского

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Кабмин уволил отвечавшего за угольную отрасль замглавы Минэкоэнерго Ковалевского

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра энергетики и охраны окружающей среды Станислава Ковалевского, который отвечал за угольную отрасль.

Соответствующее решение закреплено распоряжением №185-р от 3 марта 2020 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Как сообщалось, объединенное Министерство энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года возглавил руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Оржель, который с 2006-го по 2014 год занимал разные должности в национальном регуляторе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В настоящее время его первым заместителем является Виталий Шубин, заместителем по вопросам европейской интеграции – Константин Чижик, заместителями – Ирина Ставчук, Алексей Рябчин, Роман Абрамовский, Владимир Головатенко и Сергей Масличенко.

Теги: #кадры #минэнергоуголь
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