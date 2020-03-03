Кандидат от "Слуги народа" отказалась от участия в довыборах по 179 округу на Харьковщине из-за экс-главы ОГА Светличной

Кандидат в народные депутаты по 179 округу от партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук отказалась от участия в кампании.

"Такое решение Виктории поддержал Высший совет партии", - сообщается на странице Слуги народа в Фейсбуке.

В информации отмечается, что решение о выдвижении Алексейчук было принято до того, как стало известно, что в довыборах примет участие экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

"Светличная действительно опытный управленец с конкретными успешными кейсами. И это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для "Слуги народа" останавливать такого специалиста на пути в Верховную Раду или как-то препятствовать", - говорится в сообщении.

В "Слуге народа" отмечают, что не намерены добиваться победы своего кандидата любой ценой, а Светличная соответствует критериям, по которым партия отбирала своих кандидатов.

"Для старых партий было бы естественным бороться за место для своего человека в политике, несмотря на определенные обстоятельства, и пытаться организовать победу на выборах любой ценой. Для "Слуги народа" важнее, чтобы в парламенте появился еще один опытный политик с реальной и заслуженной поддержкой в обществе, и чтобы между нашей политической силой и им была построено нормальное сотрудничество. Тем более что Юлия Светличная имеет те принципы, по которым отбираем кандидатов и мы: личная честность и порядочность, незапятнанность коррупцией, способность воплощать стратегию неустанных позитивных изменений в стране", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, промежуточные выборы по округу №179 назначены на 15 марта. Для участия в них зарегистрировались четыре десятка кандидатов, в том числе экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная (самовыдвиженец) и Виктория Алексейчук (Слуга народа), которая в июле 2019 года с небольшим отрывом проиграла парламентские выборы по 174 округу (Харьков) самовыдвиженцу Александру Фельдману

5 ноября Алексей Кучер, ставший народным депутатом по 179 округу от партии Слуга народа, был назначен главой Харьковской облгосадминистрации. Он сменил на этой должности Юлию Светличную, занимавшую эту должность с 15 октября 2016 года.

В октябре 2019 года Светличная подала электронную декларацию на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако так и не была назначена на эту должность.

20 января 2020 года Светличная заявила о сложении полномочий комиссии Харьковского облсовета по соцэкономразвитию, мотивировав это своими планами участвовать в выборах.